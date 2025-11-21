Aslan Kanat işyeri Serhat Akyol, Murat Yıldızhan, Erdoğan Taştan ve Seyfettin Say ortaklığında Süleymaniye Mahallesi İstiklal Caddesi(Yeni Hükümet Konağı karşısı) adresinde hizmete açıldı.

Açılıştan konuşan işyeri ortaklarından Serhat Akyol, "Hepiniz Aslan Kanat’ın büyük açılışına hoş geldiniz. Bugün burada yeni bir restaurant açarak Türkiye’de kanat kültürüne yeni bir heyecan getiriyoruz. Aslan Kanat’ı kurarken vizyonumuz; hızlı, lezzetli bir kanat fast food deneyimi sunmak. Bu markayı kurarken sadece restaurant açmanın ötesinde bir fast food zinciri kurmayı hedefliyoruz. Bu yolculukta yanımızda olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi İnegöl sorumlusu Burhan Serbest, "Kıymetli Belediye Başkan Vekilim, kuruluşların değerli başkanları, kıymetli muhtarlar, hanımefendiler, beyefendiler sizleri şahsım ve Mustafa Bozbey adına selamlıyorum. İş yeri sahiplerine hayırlı olsun diyorum." dedi

Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Aydın ise, "Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Sizlere Alper Taban’ın selamlarını iletiyorum. Bu güzel günde bu güzel açılışta sahiplerine hayırlı olsun diyorum. İnegöl bereketli yer her zaman söylüyoruz. İnşallah bu iş yeri kendisi için, İnegöl için bereketli olur. Bol kazançlar nasip eder." dedi.

Konuşmaların ardından dua eşliğinde kurdele kesilerek açılışı yapılan işyeri gezilerek incelendi. Katılanlara tavuk kanadı ikram edildi.