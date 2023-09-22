Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde bir kişinin evinden çok sayıda tabanca çıktı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipleri, Tekirdağ’ın Şarköy ilçesi Mürefte Mahallesi’nde Ü.T. isimli şüphelinin evinde silah bulundurduğu bilgisini üzerine operasyon için düğmeye bastı. Jandarma ekipleri, şüphelinin evinde yaptığı aramada 1 adet 9 mm ruhsatsız tabanca, 1 adet 9 mm ruhsatsız tabanca, 1 adet 7.65 mm ruhsatsız tabanca ve 11 adet 9 mm tabanca mermisi ele geçirdi.

Konuyla ilgili gözaltına alınan şüpheli Ü.T. Jandarma’da ki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.