Everest Dağı, tarihinin en ölümcül tırmanış sezonunu geride bıraktı. Zirveye ilk adım atanların ardından tam 70 yıl geçmiş olmasına rağmen, bu yılın kayıtlarına göre 18 kişi dağın zorlu koşullarında hayatını kaybetti.

Acı bir rekora imza atan bu sezon, hava basıncının düşmesi ve yüksek irtifadaki oksijen seviyesinin azalması nedeniyle ortaya çıkan akut dağ hastalığının ölümlerin neredeyse yarısından sorumlu olduğunu gösterdi. Ayrıca, değişken hava koşulları da diğer ölüm nedenlerinden biri olarak belirlendi.

Everest'in tırmanış tarihindeki toplam kayıplar, 2023 itibarıyla 317'ye ulaştı, bu da bir önceki rekoru (2014 sezonunda 17 ölümle) geride bıraktı.

Kaynaklar Nepal hükümetinin bu yıl 479 kişiye Everest'e tırmanma izni verdiğini bildirmişti. Ancak Nepal Ulusal Dağ Rehberleri Birliği Başkanı Ang Norbu, her geçen yıl bölgeye daha fazla tecrübesiz dağcının akın ettiğini ve bazılarının hiç tecrübesi olmadan zirveye tırmanmaya çalıştığını belirtti.

Everest'e tırmanış izni alabilmek için Nepal hükümetinden belge almak zorunlu. Ancak bu belge, ülkenin önemli gelir kaynaklarından biri olması açısından 15 bin dolarlık bir ücret karşılığında edinilebiliyor.

Uzmanlar ve deneyimli dağcılar, son yıllarda Everest'in sadece bir turizm rotası olarak değerlendirildiğini ve heyecan arayan zenginlerin zirveye ulaşmak için rehberlere 60 bin dolara kadar ödeme yaptığını vurguluyor.