Osmangazi Belediyesi'nin katkıları ve hayırsever vatandaşların destekleriyle Hüdavendigâr Mahallesi'ne kazandırılan Hüdavendigâr Osmangazi Camii ve sosyal tesisleri, Cuma namazı sonrasında düzenlenen bir açılış töreniyle dualarla hizmete açıldı.

Açılış törenine Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, AK Parti Bursa Milletvekilleri Ahmet Kılıç ve Mustafa Yavuz, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Fethi Yıldız, Osmangazi Kaymakamı Ali Partal, İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Adnan Kurtuluş, Hüdavendigar Osmangazi Camii Dernek Başkanı Abdülmecit Alp, mahalle muhtarları ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, ilçedeki birçok caminin dış cephe yenilemesi, çevre düzenlemesi, bakım, onarım ve temizlik gibi ihtiyaçlarını karşılayarak mahalle halkının buluşma noktası olan camilere destek vermeye devam ettiklerini belirtti. Dündar, "İlçemizde 6 cami yaptık, 150 camiye bahçe düzenlemesi ve tamirat noktasında destekte bulunduk" dedi.

Açılışta konuşan AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Yavuz, caminin hizmete açılması için destek veren Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'a, cami derneğine ve hayırseverlere teşekkür etti.

Hüdavendigar Osmangazi Camii Dernek Başkanı Abdülmecit Alp, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve hayırseverlere caminin yapımında sağladıkları büyük desteklerden dolayı teşekkür etti.

Açılışın ardından Osmangazi İlçe Müftüsü Mehmet Uzun'un yaptığı dua eşliğinde gerçekleşen kurdele kesimi ile Hüdavendigar Osmangazi Camii ve Sosyal Tesisleri, ibadete açıldı.