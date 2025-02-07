Sakarya İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadelede kararlı bir tutum sergiliyor. Bu kapsamda, Serdivan ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda M.S.A. (30) ve S.U.Y. (35) gözaltına alındı. Jandarma ekiplerinin evde yaptığı aramalarda, şüphelilerin bir odayı seraya dönüştürüp, kurutma amacıyla çamaşır askısına uyuşturucu astıkları, evin çeşitli yerlerine uyuşturucu sakladıkları görüldü. Yapılan operasyon sonucu, 3 kilo 400 gram skunk, 37 kök kenevir bitkisi, 3 cep telefonu, 1 hassas terazi, 1 iklimlendirme cihazı ve çok sayıda bitki besin maddesi ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından, şüpheliler adli makamlara sevk edilerek tutuklandı.

Kaynak: iha