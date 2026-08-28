Karagedik Mahallesi yakınlarında saat 19.30 sularında başlayan orman yangınının kontrol altına alınması için bölgede çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle alevler yerleşim yerlerine kadar ulaştı. Bazı evler alevlere teslim olurken, bir yandan da bölgede tahliye çalışmaları yapılıyor.

Havanın kararmasıyla beraber hava müdahalesi yapılamazken karadan söndürme işlemleri sürüyor. Bölge halkı da çalışmalara destek verirken, iş makineleriyle de alevlerin evlere doğru ilerlemesi durdurulmaya çalışılıyor. Bölgede yangının kontrol altına alınması amacıyla çalışmalar devam ediyor.