Bugün katılım sağlayacak 7 yeni isimle birlikte, AK Parti’nin yönetimindeki belediye sayısı 608’e çıkacak.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde AK Parti; 12’si büyükşehir, 12’si il, 347’si ilçe ve 170’i belde olmak üzere toplam 542 belediyenin yönetimini kazanmıştı. Ancak seçim sonrası farklı partilerden bazı belediye başkanlarının AK Parti’ye katılmasıyla bu sayı giderek artıyor.

Sabah’ın aktardığı bilgilere göre, bugün gerçekleşmesi planlanan 7 yeni katılımla birlikte AK Parti’nin yönetiminde bulunan belediye sayısının 608’e yükselmesi bekleniyor.