

KONKORDATO SÜRELERİ MÜHLETİ UZATILDI

Bursa’da faaliyet gösteren Netiş Gayrimenkul A.Ş., Teknik Beton A.Ş. ve Teknik Prekast Beton A.Ş. tarafından açılan konkordato davasında, daha önce verilen üç aylık geçici mühletin süresi mahkeme tarafından, iki ay daha uzatıldı. Mahkeme, geçici mühlet süresinin 30 Eylül 2025 tarihinden itibaren 2 ay süreyle uzatıldığını duyurdu. Bu süre boyunca şirketler hakkında her türlü icra ve iflas takibi, ihtiyati haciz ve muhafaza işlemleri durdurulmuş durumda.

Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Salvezza Ezza Mobilya Sanayi Ticaret A.Ş. ile Tek Atak Export Dış Ticaret ve Pazarlama Ltd. Şti. hakkında yürütülen konkordato davasında, şirketlere üç aylık geçici konkordato mühleti verdi. Geçici mühlet kapsamında şirketlerin taşınır ve taşınmaz malvarlıklarının üçüncü kişilere devri yasaklandı. Ayrıca şirketlerin yeni borç altına girmesi, rehin tesis etmesi ve ivazsız tasarruflarda bulunması da mahkeme iznine bağlandı.

Kaynak: ilan.gov.tr