İsrail donanması, gemilerdeki aktivistleri alıkoyarken, filodaki 55 Türk katılımcıdan 30’unun gözaltına alındığı bildirildi. Gözaltına alınan Türk aktivistlerin kimlikleri de açıklandı.

Gazze’ye doğru ilerleyen filoyu kuşatan İsrail savaş gemileri, tekneleri yasa dışı biçimde ele geçirmeye başladı.

Filonun ABD merkezli sosyal medya platformu X’teki resmi hesabından, “Gemilerimiz yasa dışı kuşatma altında. Kameralar devre dışı bırakıldı ve gemilere askeri personel çıktı” paylaşımı yapıldı.

Sirius gemisinde bulunan Ayçin Kantoğlu, Abdulaziz Yalçın, Davut Daşkıran ve Zeynep Tekocak’ın, Alma gemisinde ise Metehan Sarı, Hüseyin Şuayb Ordu, Onur Murat Kolgu, Semih Fener, Osman Çetinkaya ve Sümeyra Akdeniz Ordu’nun gözaltına alındığı bildirildi.

Spectre gemisinden Bekir Turunç, Abdulmecid Bagcivan, Mustafa Muhammed Çakmakcı, Mesut Çakar ve Muslim Ziyali’nin de alıkonulanlar arasında olduğu belirtildi.

Ayrıca Huga gemisinden Mehmet Sait Direkçi, Fatih Özsöz ve Tevhit Yıldız, Deir Yassine gemisinden Sümeyye Sena Polat, Grande Blue gemisinden ise Halil Rıfat Çanakçı’nın İsrail güçlerince gözaltına alındığı kaydedildi.

Morgana gemisinde bulunan Ersin Çelik ile Semanur Sönmez Yaman’ın, Seulle gemisinden ise Yaşar Yavuz, Abdussamed Turan ve Haşmet Yazıcı’nın da alıkonulduğu açıklandı.

Son gelen bilgilere göre, İsrail tarafından gözaltına alınan Türk aktivistlerin sayısı 30’a, toplam gözaltı sayısı ise 200’e ulaştı.