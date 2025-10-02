İsrail’in uyguladığı ablukayı delmek amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu, Gazze’ye doğru hareket etti. Yolculuk sırasında filodaki bazı tekneler, İsrail güçlerinin müdahalesine uğradı. Bu müdahalelere rağmen Mikeno adlı gemi, Gazze açıklarına kadar ulaşmayı başardı.

MİKENO’YA MÜDAHALE EDİLDİ

Son aktarılan bilgilere göre, İsrail tarafından ele geçirildi. Öte yandan, filoda bulunan 37 Türk gönüllünün gözaltına alındığı da bildirildi.

İSRAİL FAIR LADY TEKNESİNE SALDIRIYOR

İsrail ordusu, Küresel Sumud Filosu’na bağlı Fair Lady isimli tekneyi hedef alıyor. Tekneyle bağlantı tamamen kopmuş durumda.

ALIKONULAN AKTİVİSTLER AŞDOD LİMANI'NA GÖTÜRÜLÜYOR

İsrail Dışişleri Bakanlığı’nın X sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, Sumud Filosu'ndaki bazı aktivistlerin İsrail'e götürüldüğü belirtildi. Aktivistlerin İsrail'e ulaştıktan sonra Avrupa'ya sınır dışı edilmesine ilişkin sürecin başlatılacağı ifade edildi. Açıklamada, Greta Thunberg ve Thiago Avila'nın da aralarında bulunduğu ve Sumud Filosu'na saldırı sonrası alıkonulan bazı aktivistlerin fotoğraflarına da yer verildi. Yerel basın, alıkonulan aktivistlerin İsrail'in güneyindeki Usdud (Aşdod) Limanı'na götürüldüğünü yazdı.