Dünya genelinde çocukların interneti ve çeşitli uygulamaları kullanımına ilişkin yeni yasal düzenlemeler yürürlüğe giriyor. Bu gelişmeler doğrultusunda teknoloji şirketleri de kendi sistemlerini güncelliyor. Apple tarafından yapılan son açıklamaya göre, App Store için yeni yaş doğrulama araçları devreye alınacak. Böylece uygulama mağazasında daha sıkı bir denetim süreci uygulanacak.

Apple, söz konusu yaş doğrulama sistemini ilk etapta Avustralya, Brezilya ve Singapur’da kullanıma sunmayı planlıyor. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri’nde çocuklara yönelik düzenlemeler getiren bazı eyaletlerde de bu araçların devreye alınması hedefleniyor.

Apple'ın yeni yaş doğrulama aracı ise hükümetlerin 18 yaşın altındakiler için yasakladığı uygulamalara engellemeler getirmeyi içerecek. Geliştiriciler bu bağlamda bölgesel olarak uygulamaları düzenleyebilecek. Bazı uygulamalar özelinde kullanıcılardan yaş doğrulaması yapması ya da ebeveyn onayı istenecek.

Türkiye'de de bildiğiniz üzere çocukların dijital ortamdaki güvenliğini düzenleyen bir tasarı var. App Store'daki bu düzenleme Türkiye özelinde de işleyecek, yasanın içeriğine göre düzenleme yapılabilecek.