Çanakkale’nin Gelibolu ilçesine bağlı Evreşe beldesinde, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ‘Kadın çiftçilerin üretim kapasitelerini arttırmak ve üretimlerini daha sağlıklı bir şekilde gerçekleştirmelerini sağlamak’ için eğitim verildi.

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ‘Kadın çiftçilerin üretim kapasitelerini arttırmak ve üretimlerini daha sağlıklı bir şekilde gerçekleştirmelerini sağlamak’ amacıyla Gelibolu ilçesine bağlı Evreşe Beldesinde eğitim ve bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Eğitime, Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Nazan Türkarslan, Gelibolu ilçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Şimşek, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü H.İbrahim Büyükgaga, Çanakkale Ziraat Odası Başkanı Ufuk Ünver, Gelibolu Ziraat Odası Başkanı Erkan Kaya, Köy ve Mahalle Muhtarları, Teknik Personel ve kadın çiftçiler katıldı.

Eğitimde konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Nazan Türkarslan, “Kadın çiftçiler, tarım sektörünün en önemli unsurlarından biridir. Kadın çiftçilerin üretime daha fazla katılımı, tarım sektörünün gelişmesinde önemli rol oynayacaktır. Kooperatifleşmenin önemine değinerek, "Kooperatifler, üreticilerin güç birliği yapması ve pazar gücünü artırması açısından önemli bir araçtır. Kadın çiftçilerimiz de kooperatifleşme konusunda öncü bir rol üstlenmelidir” dedi.

Müdür Türkarslan, süt hijyeni ve meme sağlığı konusunda da üreticileri bilgilendirerek, “Süt, insan beslenmesinde önemli bir yere sahiptir. Sütün hijyenik şartlarda üretilmesi ve sağılması, sütün kalitesini ve insan sağlığını doğrudan etkiler” diye konuştu. Türkarslan, kadın çiftçilere yönelik eğitim çalışmalarının devam edeceğini de belirtti.

Toplantıda katılımcılara, Ziraat Mühendisi Özgür Bozkurt tarafından Sosyal ve Ekonomik Değerler oluşturarak kalkınmada önemli bir rol oynayan Kadın Kooperatiflerinin önemi ve üretime katkısı, kooperatif kuruluşu, uzman eller projeleri, kırsal kalkınma yatırımları konularında, Veteriner Hekim Ahmet Kul tarafından Zoonoz Hastalıklar, Salgın Hastalıklar, Dış Parazitlerle Mücadele, Buzağı Bakım Besleme, Sağım Hijyeni, Mastitis, Bilinçli Antibiyotik Kullanımı konularında, Gıda Mühendisi Canan Aslan Gıda tarafından Konutta üretim ve gıda üretiminde dikkat edilmesi gereken hususlar konularında ayrıntılı sunum yapıldı.

Eğitimde üreticilerin soruları cevaplandırıldı. Görüşler ve sorunlar dinlendi. Eğitime katılan kadın çiftçiler, verilen eğitimlerden memnun olduklarını ifade etti.