Kocaelispor Olağan Genel Kurul Kongresi’nde başkan adayı olması beklenen Evrim Kırmızıtaş Başaran, tüzük nedeniyle aday olamadığını açıkladı.

Olağan seçimli genel kurul yapan ve bugün başkanını seçecek olan Kocaelispor’da başkan adaylarından Evrim Kırmızıtaş Başaran tüzük nedeniyle aday olamadığını açıkladı. Kongrenin başlamasına bir saat kala konuya ilişkin açıklama yapan Başaran, "Değerli Kocaelisporlular gençlik yıllarımda voleybol oynarken formasını büyük bir gurur ile terlettiğim Kocaelispor’umuz bugün tarihi kongrelerinden birisini daha yaşıyor. Gerçekten bu kongrede sizlerin karşısına başkan adayı olarak çıkıp, pozitif enerjimi ve geleceğe dair kalıcı projelerimi sizlere aktarmayı çok istiyordum ancak tüzük maddesi nedeniyle bu kongreyi sıkıntıya sokmak istemedim. Belki genel kurul üyelerinin çokluğunun onayıyla aday olabilirdim ama itiraz sonrası kulübümüz sıkıntıya girebilirdi" dedi.

"Aklımın ucundan bile geçmezdi"

Önemli başarılara imza attığını söyleyen Kırmızıtaş, "Değerli Kocaelisporlu dostlar, yıllardır mücadele ettiğim iş hayatı içinde önemli başarılara imza attım. Birçok önemli insanla bir araya geldim. Memleketim sorulduğumda hep ‘İzmitliyim’ dedim. Hangi takımı tuttuğum sorulduğunda, ‘Tabi ki formasını terlettiğim, Kocaelispor’ dedim, ’Başka hangi takım?’ dediklerinde ’Sadece Kocaelispor’ dedim. O konuşmaları yaparken bugün burada bu açıklamayı yaptığımda bu gururu yaşayacağım aklımın ucundan bile geçmezdi. Çünkü başkanlık için adım geçtiğimde sizlerin gösterdiği pozitif tutum beni çok mutlu etti. İyi ki Kocaelisporlu Evrim, iyi ki İzmitli Evrim olmuşum" diye konuştu.

"İlk locayı ben satın almak istiyorum"

"Beni bağrına basmaya hazır olan, attıkları mesajlarla destek olan sevgili Yeşil-Siyah sevdalılar" diye seslenen Kırmızıtaş, "Bugünkü şartlarda başkan adayı olmam mümkün olmadı ama bu ilerleyen zamanda asla olmayacağım anlamı taşımaz. Allah nasip ederse bir gün mutlaka bu hedefime de ulaşarak, iş hayatımdaki başarımı buraya da taşımak arzusundayım. Kongreye katılan herkese saygı ve sevgilerimi sunarken, iki başkan adayımıza da başarılar diliyorum. Bu arada seçilecek yönetimden ilk locayı ben satın almak istiyorum. Belki bugün olmadı ama bir gün mutlaka" ifadelerini kullandı.