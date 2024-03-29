Türkiye’nin teknoloji markası Casper, oyun tutkunlarına özel Excalibur dizüstü bilgisayar modellerini üretti. Yüksek gereksinim gerektiren oyun ve uygulamalara yalnızca pahalı bilgisayarlarla ulaşılabileceği algısını yıkan Excalibur, bu kez son teknolojilerle desteklenen Excalibur E650 ve Excalibur E750 masaüstü modelleriyle gücü, verimliliği ve performansı erişilebilir fiyatlarla sunmaya devam ediyor.

Gelişen teknoloji ile ortaya çıkan yapay zekanın günlük hayatta kullanılan elektronik cihazlara entegre olmasıyla oyun dünyasının geleceği tamamen yeni bir dönüşüm içerisine girdi. Daha güçlü işlemciler, daha yüksek çözünürlüklü grafik kartları ve hızlı depolama birimleri, oyun deneyimini her geçen gün daha etkileyici hale getiriyor. Özgürlüğüne düşkün oyuncular için oyun dünyasının dinamiklerini değiştiren Excalibur, başarısını kanıtlayan gaming dizüstü bilgisayarlarının yanı sıra ürettiği masaüstü modelleriyle son teknolojiyi erişilebilir fiyatlarla sunmaya devam ediyor. Casper’ın güvencesi, Intel ve NVIDIA’nın eşsiz gücüyle tamamen oyuncuların beklentilerine göre şekillenen Excalibur E650 ve Excalibur E750, masaüstü bilgisayar dünyasına yepyeni bir soluk getiriyor.

Her bütçeye uygun binlerce konfigürasyon seçeneği

Tercihlerine uygun bir masaüstü bilgisayar oluşturmak ise genellikle mümkün olmuyorken profesyonel olmayan yollarla tasarlanan ya da toparlanan bilgisayarlar da oyuncuları tatmin edemiyor, yarı yolda bırakabiliyor. Casper’ın oyuncuların tercihlerine göre ürettiği anakart, kasa, güç kaynakları ve soğutma sistemleri ısı ve performans testlerinden geçerek güvenle kullanıcılarla buluşuyor. Dünyanın en büyük üreticileriyle iş birliği yapan Casper, en üst kalite ürünlerin uyumlu şekilde çalışabilmesi için kişiye özel üretimin performans ve ısı testleri gerçekleştirerek yapıldığı profesyonel ortamda üretiliyor. Binlerce çeşit arasından konfigürasyonu oyuncular tarafından yapılabilen E650 ve E750, Intel’in en güçlü ve en yeni işlemcileriyle üstün performansı, NVIDIA’nın en güncel ekran kartlarıyla da üst düzey grafik gücünü oyunculara sunuyor. Üstelik kullanıcılar, bu iki üstün performansı istediği çeşit anakart, HDD, SSD veya RAM seçenekleri ile konfigüre edebiliyor. Aynı zamanda internet sayfası üzerinden 11.00’a kadar verilen siparişlerin hepsi aynı gün içerisinde kargoya sevk ediliyor. Yapılan konfigürasyon her ne olursa olsun, alınan her bir Excalibur masaüstü bilgisayarın yanında Excalibur RGB oyuncu klavye ve Mouse seti de hediye olarak veriliyor.

Oyuncuların özgürlüğünü yansıtan RGB tasarım

Metalin en şık halinin yansıtıldığı masaüstü modeller, sadece gamerların renkli dünyasına hitap etmekle kalmıyor ayrıca profesyoneller için de göz yormayan bir tasarımı barındırıyor. Cam yan panelin şeffaflığında tüm donanımların göz önünde olmasıyla dikkat çeken Excalibur E650 ve E750 masaüstü bilgisayarları, türünün modern tasarım öncüsü olarak üretilirken ısı dayanımı ile güçlendirilmiş temperli, RGB yan cam paneli ve metal kasasıyla dayanıklılık konusunda da iddialı. Yoğun renklere sahip 3 adet 120 mm özel RGB fan ile zengin soğutma sistemini yeni modelinde kullanıcılarına sunan Excalibur, E650 modelinde birer adet 2.0 ve 3.0 USB port bulundururken E750 modelinde ikişer adet 2.0 ve 3.0 USB port girişine yer veriyor. Ayrıca ek bağlantı opsiyonu sunan masaüstü modeller, RGB fan kontrol tuşu ile de renkleri kolayca değiştirme olanağı tanıyor.

Ömür boyu ücretsiz servis hizmeti Excalibur’da

Oyun teknolojileri ve profesyonel programlar gelişim gösterdikçe bilgisayar donanımları giderek daha da ileriye taşınıyor. Oyuncular ve profesyonellerin güç ve performans konusunda tercihi olan Excalibur, cihazlarında sunduğu ömür boyu performans garantisi ile kullanıcı deneyimini olumsuz etkileyen sorunların önüne geçiyor. Jet ve Turbo Servis hizmetleri ile kullanıcılarına hızlı çözümler sunan Excalibur cihazlarda; fan ve toz temizliği, termal macun değişimi, klavye ve ekran temizliği, aksesuar ve bileşen kontrolleri, performans ölçümleri, fiziksel ve sistemsel kontrolleri, risk raporlama yapıyor ve güncelleme desteği de sağlıyor. Web sitesinden talep oluşturularak kullanılabilen hizmetler sayesinde Excalibur kullanıcıları, ev ya da iş yerinden çıkmadan cihazlarını teknik servise ulaştırma imkânı da buluyor.