İSTANBUL (İGFA) - Uluslararası alanda danışmanlık, denetim, vergi, strateji ve kurumsal finansman hizmetleri sunan EY’ın düzenlediği Girişimci Kadın Liderler Programı 2023 dönemi başvuruları devam ediyor.

İşlerini geliştirmeyi ve dünya çapında büyümeyi hedefleyen kadın girişimcileri destekleyen program; katılımcılarına eğitim, iş geliştirme, mentorluk ve networking (ağ oluşturma) alanlarında destek sunuyor. EY Türkiye, girişimci kadınları uluslararası pazarlarda etkin bir şekilde faaliyet göstermeye ve rekabet etmeye hazırlamayı amaçlayan program kapsamında bugüne kadar toplam 60 kadın girişimciye destek verdi.

Bu yıl da EMEIA Bölgesi (Avrupa, Orta Doğu, Hindistan ve Afrika) genelinde düzenlenecek EY Girişimci Kadın Liderler Programı’na katılmak isteyen kadın girişimciler, başvurularını 31 Ağustos 2023 tarihine kadar yapabilecek. Tamamen ücretsiz olan bu programa bağımsız bir jüri tarafından seçilecek kadın girişimciler, iş dünyasındaki başarılı liderlerin bilgi ve deneyimlerinden yaralanabilecekleri bir ağa katılma, şirketlerini ciro ve istihdam anlamında büyütme gibi imkânlara ulaşabilecek.

EY Girişimci Kadın Liderler Programı’nın Türkiye liderliğini yürüten EY Türkiye Vergi Bölümü Şirket Ortağı Müge Tan Belviso, “Sürekli dönüşen ve hızla değişen iş dünyası; yaşam tarzlarımızı, çalışma biçimlerimizi ve insanlarla ne şekilde bağlantıda kaldığımızı da değiştirirken, karşımıza beklenmedik zorluklar ve fırsatlar çıkarabiliyor. Biz EY olarak; Girişimci Kadın Liderler Programı ile bu değişim içinde yolunu bulmaya çalışan kadın girişimcilere stratejik konularda yeni bir bakış açısı sunarak, potansiyellerinin tamamını ortaya çıkarabilmeleri için çalışıyoruz. Bu program; girişimci kadınlara çok geniş ve kapsamlı EY kaynaklarına erişim sunmakla kalmayıp, danışmanlık ve mentorluk desteği, network oluşturma ve teknik bilgilerini geliştirme olanağı sağlıyor. Aynı zamanda, program 55 ülkeyi kapsayan ve 800'den fazla başarılı kadın girişimciden, ilham veren rol modellerden oluşan küresel bir topluluk oluşturuyor" dedi.