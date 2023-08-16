Sakarya Büyükşehir Belediyesi, hava şartlarının 20 Ağustos’a kadar denize girmek için elverişli olmayacağı yönünde tahminlerin bulunduğunu açıklayarak yola çıkacak olan tatilcileri uyardı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, "Her yıl milyonlarca turisti ağırlayan Karadeniz sahillerimiz, bu yılda en çok tercih edilen tatil bölgelerinden bir tanesi olmuştur. Ancak son günlerde denize girişler, hava koşulları elverişsiz olduğu için tehlike arz etmektedir. Meteoroloji uzmanlarımızın ve Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nün tahminlerine göre hava şartları önümüzdeki günlerde de olumsuz seyredecektir. Tatilcilerimizin mağdur olmaması ve can güvenliklerini riske atmamaları için uyarı yapıyoruz. Dalga boyunun 2 metrenin üzerinde olacağı ve RİP akıntısının yoğun olarak görüleceği 19 Ağustos tarihine kadar denize girmek tehlikelidir. Pazar günü için ise olumsuz bir tahmin henüz bulunmuyor. Yasak kararları günlük olarak kaymakamlıklar tarafından ilan edilmektedir. Lütfen uyarıları dikkate alalım" denildi.