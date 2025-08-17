Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, site yönetimlerinin artık bakanlık tarafından daha sıkı ve düzenli bir şekilde denetleneceğini açıkladı. Kurum, yaptığı açıklamada, site yönetimlerinde gelir ve gider kalemlerinin düzenli takip edileceğini ve bu sayede aidat fiyatlarında düşüş hedeflediklerini ifade etti.

Yapılması planlanan yeni düzenleme şunları hedef alacak:

Aidatlar şeffaflaşacak: Herkes ne kadar ödeyeceğini bilecek.

Harcama kalemleri görülebilecek: Vatandaşlar, nereye ne kadar para gittiği açıkça takip edilebilecek.

Yönetim şirketleri sınıflandırılacak: Performansı düşük firmaların yetkileri kısıtlanacak.

"Mal Sahibi Tarafından Ödenmeli"

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan uzmanlar, kiracıların sadece kullanım kaynaklı giderleri ödemekle yükümlü olduğunu ifade etti. Çalışan maaşı veya SGK primi, ortak ısınma ve aydınlatma gideri gibi kalemlere kiracıların katılmak zorunda olduğunu dile getiren uzmanlar, şunları kaydetti: "Ancak kullanım kaynaklı olmayan mesela işçinin özlük hakları, kıdem ihbar tazminatı veya asansör değişimi gibi demirbaş nitelikli değişimler, güçlendirme ve mantolama gibi esaslı tadilatların masrafları mal sahibi tarafından ödenmelidir."

Günümüzde bazı sitelerin aidatlarının, ev kirasına yakın miktarda olması konusuna da değinen uzmanlar, kiracının aidatının kira bedelini geçmemesi gerektiğini de vurguladı.