Türkiye'nin istihbarat birimi, Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirdiği operasyonla, planlanan bir eylem öncesindeki 3 DAEŞ üyesini etkisiz hale getirdi. Operasyon neticesinde, önemli miktarda patlayıcı madde ve silah envanteri ele geçirildi. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), sınır ötesi operasyonlarını kararlılıkla sürdürmekte.

En son gerçekleşen harekatta, MİT'in koordinasyonu ve Suriye Milli Ordusu'nun sahadaki katkısıyla, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde kapsamlı bir operasyon icra edildi. Bu operasyon sonucunda, 3 DAEŞ teröristi etkisiz hale getirildi. Ayrıca, operasyonda çok sayıda patlayıcı madde, silah ve mühimmat ele geçirildi.