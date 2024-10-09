Ehliyetsiz araç kullanarak Oğuz Murat Aci'nin ölümüne sebep olan Timur Cihantimur'u ABD'ye kaçıran Eylem Tok, yeniden hakim karşısına çıktı. Duruşma sırasında Aci'nin ailesi, mahkemeye sundukları mektupta adalet arayışlarının süregeldiğini belirtti. Mektupta, "Adalet, coğrafi mesafelere veya sınırların ötesine saklanarak kaçılabilecek bir şey olmamalıdır," ifadeleri dikkat çekti.

Aci'nin ailesi, bu olayın ardından yaşadıkları derin acıyı ve kaybı dile getirerek, sorumluların yargılanması gerektiğinin altını çizdi. Aile, Tok'un yaptığı eylemin cezasız kalmamasını talep ederek, adaletin sağlanması için hukuki süreçlerin takip edileceğini vurguladı.

Duruşma, toplumda adaletin ne denli önemli olduğu konusunda bir kez daha tartışmalara yol açarken, Aci'nin ailesinin adalet arayışının devam edeceği mesajı verildi. Aile, duruşmaların izlenmesi ve kamuoyunun bu konuda bilgilendirilmesi için medyanın desteğine de ihtiyaç duyduklarını belirtti.

Bu olay, toplumda hukukun üstünlüğü ve adaletin sağlanması konusundaki hassasiyeti artırırken, benzer durumlarla karşılaşan ailelere de cesaret verdi. Aci'nin ailesi, adaletin er ya da geç tecelli edeceğine inandıklarını ifade etti.