25 Temmuz’dan itibaren geçerli olmak üzere 5 gün süreyle açık alanlarda toplanma, yürüyüş ve basın açıklaması gibi eylemlerin izne bağlandığını duyurdu.

İşte Detaylar...

Tunceli’de eylem ve etkinliklere 5 gün kısıtlama!

Tunceli Valiliği, kent genelinde 25 Temmuz’dan itibaren geçerli olmak üzere 5 gün süreyle açık alanlarda toplanma, yürüyüş ve basın açıklaması gibi eylemlerin izne bağlandığını duyurdu.Yetkililer, eylem ve etkinliklere yönelik beş günlük bir kısıtlama getirdi. Yeni düzenleme çerçevesinde, bu süre zarfında tüm açık hava etkinlikleri ve toplu eylemler yasaklandı. Kısıtlamanın amacı, güvenlik ve düzeni sağlamak olarak belirtilirken, yetkililer vatandaşların bu dönemde uymalarını ve herhangi bir aksaklık yaşanmaması için gerekli önlemleri almalarını önerdi.