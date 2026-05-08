Araç sahiplerine yönelik yeni dijital dolandırıcılık yöntemi, son dönemde çok sayıda kişinin mağdur olmasına yol açtı. Resmi kurum izlenimi veren dolandırıcılar, SMS ve telefon aramalarıyla vatandaşlara ulaşarak sahte linkler üzerinden kişisel bilgilerini ele geçirmeye çalışıyor.

Özellikle araç satışı yapan kişilere gönderilen mesajlarda “Karayolları Genel Müdürlüğü denetim bildirimi” benzeri ifadeler kullanıldığı görülüyor. Mesajlarda, trafik ihlali veya yasal işlem tehdidiyle vatandaşların korkutulduğu belirtiliyor.

Araç satışı yapan vatandaşlar hedef alınıyor

Dolandırıcıların son dönemde özellikle aracını kısa süre önce satan kişilere yöneldiği ifade ediliyor. Ancak bazı vatandaşların aylar hatta yıllar önce devrini yaptığı araçlar için bile benzer mesajlar aldığı öğrenildi.

Gönderilen bildirimlerde, belirli bir süre içinde işlem yapılmaması halinde cezai yaptırım uygulanacağı öne sürülüyor. Bu yöntemle kullanıcıların paniğe kapılarak bağlantılara tıklaması amaçlanıyor.

Sahte linklerle kişisel bilgiler ele geçiriliyor

Mesajların içinde yer alan bağlantıların resmi kurum sitelerini taklit ettiği belirtiliyor. Kullanıcılar linke tıkladığında karşılarına ödeme ekranı veya kimlik doğrulama sayfaları çıkabiliyor.

Uzmanlar, bu tür bağlantılar üzerinden banka bilgileri, kimlik bilgileri ve e-Devlet giriş verilerinin ele geçirilmeye çalışıldığını ifade ediyor. Özellikle mobil cihazlarda gelen kısa mesajların dikkatle kontrol edilmesi gerektiği vurgulanıyor.

Telefon aramalarıyla baskı kuruyorlar

Bazı vatandaşların yalnızca SMS değil, telefon aramalarıyla da hedef alındığı bildirildi. Kendilerini trafik birimi veya resmi kurum personeli gibi tanıtan kişiler, vatandaşlardan acil işlem yapmalarını talep ediyor.

Dolandırıcıların konuşma sırasında “idari ceza”, “dosya işlemi” ve “yasal takip” gibi ifadeler kullanarak baskı kurduğu belirtiliyor.

Yetkililerden kritik uyarı geldi

Yetkililer, resmi kurumların SMS yoluyla ödeme talep etmediğini ve bilinmeyen bağlantılara kesinlikle giriş yapılmaması gerektiğini hatırlattı. Vatandaşların şüpheli mesajları silmeleri, kişisel bilgilerini paylaşmamaları ve durumu emniyet birimlerine bildirmeleri istendi.

Özellikle e-Devlet, trafik cezası, araç satışı ve Karayolları Genel Müdürlüğü adı kullanılarak gönderilen mesajlara karşı dikkatli olunması çağrısı yapıldı.