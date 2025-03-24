İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından, protestoları takip eden gazetecilere yönelik şafak baskınları düzenlendi. Operasyon kapsamında birçok gazeteci gözaltına alındı.

İBB Başkanı İmamoğlu ve 105 kişi hakkında başlatılan operasyonun ardından yükselen tepkiler, Cumhurbaşkanı adayı olarak ilan edilen İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla daha da büyüdü. Geniş çaplı protestoların yaşandığı süreçte, polis göstericilere müdahale ederken, sabah erken saatlerde gerçekleştirilen operasyonlarla çok sayıda kişi gözaltına alındı.

EN AZ 10 GAZETECİ GÖZALTINDA

Eylemleri takip eden gazetecilerin de gözaltına alındığı öğrenildi. Sabahın erken saatlerinde gerçekleştirilen baskınlarda NOW TV muhabiri Ali Onur Tosun, gazeteci Zeynep Kuray, foto muhabir Bülent Kılıç, AFP foto muhabiri Yasin Akgül, İBB foto muhabiri Kurtuluş Arı, Sendika.org muhabiri Zişan Gür, BirGün yazarı Barış İnce, Gazeteci Hayri Tunç, Bakırköy Belediyesi foto muhabiri Gökhan Kam ve foto muhabir Murat Kocabaş gözaltına alındı.

İstanbul'da gözaltına alınan gazetecilerin Vatan caddesinde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi.