Türkiye’de 34 yıldır faaliyet gösteren ve Bursa’da da mağazaları bulunan mobilya sektörü devi İpek Mobilya, ekonomik zorluklar ve sektörde yaşanan kriz nedeniyle üretimini durduracağını açıkladı. Artan maliyetler ve yoğun rekabet baskısı sebebiyle bu kararı almak zorunda kalan firma, 26 Nisan 2025 itibarıyla üretime son vereceğini duyurdu.

Kayseri merkezli olarak 1991 yılında kurulan ve Avrupa ile Ortadoğu başta olmak üzere 45 ülkeye ihracat yapan İpek Mobilya, sektörde uzun yıllar önemli bir varlık gösterdi. Ancak hammadde fiyatlarındaki artış, dövizdeki dalgalanmalar, rekabet koşullarının zorlaşması ve teknik problemler nedeniyle üretimin sürdürülemez hale geldiğini belirten şirket, makinelerin ekonomik ömrünü tamamlamasının da bu kararda etkili olduğunu ifade etti.

Üretim tesislerinde yaşanan teknik aksaklıklar ve beklenmedik maliyet artışları, şirketin finansal açıdan zorlanmasına yol açtı. Tüm bu faktörlerin bir araya gelmesiyle zarar eden firma, üretim faaliyetlerini tamamen durdurma kararı aldı.