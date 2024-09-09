Sonbaharın gelmesiyle birlikte sıcaklıklar düşerken, bağışıklığı güçlü tutmak ucun mevsim meyvelerini tüketmek gerekiyor. Geçiş döneminde bağışıklık sistemi güçlendirmek için tüketimi eylül ayında tüketilen meyveler hangileri? İşte sonbaharın başlangıcı olan bu ayda öne çıkan lezzetler...BURSA (İGFA) - Uzmanlar mevsim geçişlerinde anı düşen hava sıcaklıkları vücut dengesini bozabileceği için bağışıklık sistemini güçlü tutulması konusunda uyarılarda bulunuyor. Uzmanlar eylül ayında sağlıklı kalabilmek için tüketilmesi gereken meyveleri şöyle sıralıyor:

İncir - Meyve Haberleri

1. İncir: Lif ve vitamin bakımından zengin olan incir, sindirimi düzenler ve tok tutma özelliği ile diyetlerde sıklıkla tercih edilir. Hem taze hem de kuru olarak tüketilebilen incir, bağışıklığı destekleyen antioksidanlar içerir.

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2.Üzüm: Enerji deposu olarak bilinen üzüm, C vitamini, potasyum ve lif açısından oldukça zengindir. Hem tatlı ihtiyacını karşılamak hem de bağışıklığı güçlendirmek için ideal bir meyvedir.

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3. Elma: Her mevsimin vazgeçilmezi elma, eylül ayında en taze haliyle tüketilir. Bağışıklık sistemini güçlendiren C vitamini ve lif açısından zengin olan elma, sağlıklı bir atıştırmalık olarak diyet listelerinin favorisi.

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4. Armut: Yüksek lif içeriğiyle sindirimi kolaylaştıran armut, uzun süre tokluk sağlayarak kilo kontrolüne yardımcı olur. Aynı zamanda potasyum kaynağıdır ve kan basıncını dengelemeye yardımcı olur.

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5. Nar: Antioksidan bakımından oldukça güçlü olan nar, bağışıklığı desteklerken vücuda enerji verir. C vitamini içeriğiyle soğuk algınlığı gibi sonbahar hastalıklarına karşı koruyucudur.

Meyve Tüketimi Hakkında Bilmeniz Gerekenler! – BuradaBiliyorum.Com

Uzmanlar son olarak, sağlıklı beslenmenin önemli bir adımı olan meyve tüketimi, özellikle geçiş mevsimlerinde daha fazla önem kazanıyor. Bu dönemde vücudu korumak ve enerji depolamak için mutlaka bu meyveleri sofranızda bulundurun diye tavsiyede bulunuyor.

Kaynak: igf