Eyüpsultan’da yabancı uyruklu bir öğrenci tarafından vurularak öldürülen okul müdürü İbrahim Oktugan’ın cenazesi, helallik alınması aynı ilçedeki evinin önüne getirildi. Cenaze evin önüne getirildiğinde Oktugan’ın eşi ve yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Alibeyköy Mahallesi Beste Sokak’taki özel bir lisede yabancı uyruklu bir öğrenci okuldan atılmasından sorumlu tuttuğu okul müdürü İbrahim Oktugan’a (74) silahla ateş edip kaçmış, şüpheli çocuk bir süre sonra yakalanmıştı. Okul müdürü İbrahim Oktugan ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Okul müdürü İbrahim Oktugan’ın cenazesi evinin önüne getirildi

Okul müdürü İbrahim Oktugan’ın cenazesi, son yolculuğuna uğurlanmadan önce evinin önüne getirildi. Cenaze aracının mahalleye girişiyle birlikte oradan feryatlar yükseldi, eşi Fatma Oktugan ve yakınları gözyaşlarına boğuldu. Cenaze helallik alındıktan sonra son yolculuğuna uğurlanmak üzere Eyüpsultan Camii’ne götürüldü. İbrahim Oktugan, ikindinin namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Pierre Loti’deki aile kabristanlığına defnedilecek.