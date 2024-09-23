Eyüpsultan’da polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, şüpheliler sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından “narkotik madde ticareti suçunun ve suç organizasyonlarının önlenmesine yönelik” çalışma yürütüldü. Yapılan çalışmalarda, 21 Eylül tarihinde Akşemsettin Mahallesi’ndeki bir gecekonduya farklı şüpheliler ile çok sayıda koli gibi paketlerin giriş çıkışı olduğunu belirlendi. Fiziki ve saha çalışmalarının ardından uyuşturucu madde ticareti yapıldığı tespit edilen adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda yabancı uyruklu M.S.Q. ve H.D. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramalarda ise, 42 kilo 720 gram metamfetamin maddesi, 2 adet sahte pasaport, 2 litre aseton, 1 adet hassas terazi, 3 adet cep telefonu, 6 bin 685 TL para, 8 adet cam tüp, 3 adet mutfak tüpü, 3 adet ocak ve 2 adet kazan ele geçirildi. Yakalanan 2 şüpheli, emniyetteki tamamlanan işlemlerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.