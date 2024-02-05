Eyüpsultan Belediyesinin sömestire giren öğrenciler için gerçekleştirdiği Sömestir Festivali, birbirinden renkli ve eğlenceli aktivitelerle sona erdi.

Gençlerin ve çocukların tatilin keyfini doyasıya çıkarmaları için 21 Ocak - 5 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen Eyüpsultan Sömestir Festivali kapsamında Biz Cevahir Haliç Alışveriş Merkezi, Eyüppark Alışvermerkezi ve Vialand Alışveriş Merkezi’nde bir dizi etkinlik düzenlendi. Cumartesi ve Pazar günü alışveriş merkezlerinde gerçekleştirilen etkinliklerde çocuklar Hacivat - Karagöz, sihirbaz, jonklör, balon gösterileri ile eğlenceli dakikalar yaşadı. Yüz boyama ve bileklik yapımı atölye çalışmalarına da katılan çocuklara Eyüpsultan Belediyesi tarafından balon ve boyama kitapları hediye edildi.

Sanatsal eğitsel ve sportif aktiviteler

Festival kapsamında liseli gençler için yatılı kamp günleri, buz pisti deneyimi, ücretsiz sinema günleri, Matematik Evi atölyeleri, ebeveyn çocuk atölyeleri, tiyatrolar, basketbol turnuvası gibi çeşitli sportif, eğitsel ve sanatsal aktiviteler düzenlendi.

Başkan Deniz Köken de öğrencilerle birlikteydi

Eyüpsultanlı çocuklar için bu muhteşem festivali hazırlayan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Cumartesi günü Biz Cevahir AVM’de etkinliklerin yapıldığı alanı ziyaret etti. Etkinlikte çocukların eğlencelerine ortak olan Başkan Deniz Köken, tüm çocukların ve ailelerinin sömestir tatilini tebrik etti, başlayacak olan ikinci eğitim - öğretim dönemi için başarılar diledi.