Yaz mevsiminin en sıcak ve boğucu günleri olarak adlandırılan ve ülkemizi de kasıp kavuran Eyyam-ı Bahur olarak tarif edilen sıcak günlerde serinlemek isteyen vatandaşlar Zore Çayı'na akın ediyor.BATMAN (İGFA) - Sason-Kulp ilçeleri arasında bulunan Zore Çayı'na akın eden vatandaşlar burada bulunan şelaleden soğuk sular içerek Zore Çayı'nda yüzerek serinliyorlar.

Ülke genelinde yoğun sıcakların olduğu bu günlerde serin bir zaman geçirdiklerini belirten Kozluk İlçe Sağlık Müdürü Dr Fırat Güneş, “Ülkemizin birçok yerinde sıcaklar 40-45 dereceye vardı. Burada ise sıcaklığı hissetmiyorsunuz. Yüzmek için serin ve temiz göletler, içmek için soğuk sular ve yemyeşil alanıyla insanı büyüleyen bir bölge. Bizim bölgede bu sıcaklarda serinlemek için kaçınılmaz bir yer Zore çayı, herkese serinlemek için burayı tavsiye ediyorum” dedi.

Daha önce güvenlik sıkıntıları nedeniyle insanların buralara gelemediğini belirten Güneş, huzur ortamından sonra bölgede keşfedilmemiş, görülmemiş bu güzel yerleri görmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek büyük mücadelelerle kazanılan huzur ortamının meyvelerini vermeye başladığını söyledi.

“BÖLGEMİZDE NADİR RASTLANACAK BİR”

Daha önce burayı duyduklarını fakat bir türlü gelemediklerini belirten Kozluk Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Abdulbasir Alağaş da sıcak havaları fırsat bilerek Zore çayına geldiklerini buraların Güneydoğu Anadolu Bölgesinde nadir rastlanacak yerler olduğunu belirterek serin ve eğlenceli bir gün geçirdiklerini söyledi.

Alağaş, bu bölgeye en yakın yerleşim birimi olan Sason Acar köyüne bağlı Hasanlar mezrasından yol açılması durumunda günlük yaklaşık 200 kişinin ayakla geldiği buranın ziyaretçi akınına uğrayacağını söyledi.

Diyarbakır Kulp ilçesinden gelen İşletmeci Sezgin Taş özellikle hafta sonları dinlenmek için buraları tercih ettiklerini söyledi.

Muş ilinden gelen Noter Katibi Mesut Erdenci doğa harikası olan Zore çayını çok beğendiğini ve herkese tavsiye edeceğini söyledi.