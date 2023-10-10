Türk tasarımcı ve Türk mobilya firmalarının uluslararası düzeyde tanınırlığının arttırılması amacıyla bu yıl üçüncüsü düzenlenen Ezber Bozan Tasarım Yarışması yoğun ilgi ile süreci tamamladı.İZMİR (İGFA) -Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği’nin Ticaret Bakanlığı’nın desteğiyle bu sene “SMART FURNITURE” teması ile düzenlediği Ezber Bozan Tasarım Yarışması Final Gecesi’nde ödüller sahiplerini buldu.

Öğrenci ve Profesyonel olmak üzere iki kategoride düzenlenen yarışmaya bu sene toplam 643 proje katıldı.

Jüri toplantısı sonucunda en yüksek puanı alan 10 öğrenci ve 10 profesyonel tasarım finalist olmaya hak kazandı.

EZBER BOZAN TASARIM YARIŞMASINA 96 FARKLI ÜNİVERSİTEDEN BAŞVURU

Yarışmanın öğrenci kategorisinde, toplam 96 farklı üniversiteden alınan başvurular sonucunda; “Eskişehir Teknik Üniversitesi” 32 başvuruyla yarışmaya en çok katılımda bulunan üniversite oldu. Üniversite adına Eskişehir Teknik Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık Bölüm Başkanı Doç.Dr. Onur ÜLKER’e sertifika takdim edildi.

EİB ÜÇÜNCÜ EZBER BOZAN TASARIM YARIŞMASI’NIN KAZANANLARI

EİB üçüncü Ezber Bozan Tasarım Yarışması öğrenci kategorisi birincisi “Leo” isimli projesiyle Berke Ali Altunay olurken, Yağmur Gürol ise “Benimle Oynar mısın?” isimli projesiyle profesyonel kategoride birincilik ödülünü almaya hak kazandı.

Öğrenci kategorisinde ikinci “The Wave” isimli projesiyle M. Münir Gökçeler ve Elif Temiz olurken, Eren Güner de “Ekinox”, isimli projesiyle profesyonel kategorisinde ikincilik ödülünü almaya hak kazandı.

Yarışmanın öğrenci kategorisi üçüncülük derecesinin sahibi “Reamy” projesiyle Öykü Akkaya, Asu Yılmaz, Fatma Doğa Bilgiç oldu.

Metin Süngü “Quaper” isimli projeleriyle profesyonel kategoride üçüncülük ödülünü almaya hak kazandı.

Öğrenci kategorisinde ilk üçe giren tasarımcılara verilecek nakdi ödüllerin yanı sıra Ticaret Bakanlığı’nın onayladığı sayıda finaliste Bakanlık desteğiyle yurtdışındaki önemli tasarım okullarından birinde 2 yıl süre ile eğitim hakkı verilecek.

Bu sene de Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği dereceye giren yarışmacılara staj ve iş imkanı konusunda da aracı olacak.