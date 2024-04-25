Çanakkale’nin Ezine ilçesinde bulunan Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde Meslek Yüksekokulu kuruldu.

Konuya ilişkin Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nden (ÇOMÜ) yapılan açıklamada," Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Ezine Meslek Yüksekokulu’nu Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu’na dönüştürerek gıda sektörüne nitelikli eleman yetiştirmeye ve bölgedeki sanayinin gelişimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Üniversite-sanayi işbirliğinin en güzel örneklerinden biri olacak olan bu dönüşümle birlikte, Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde hızla yükselen ve faaliyete geçen fabrikalar ile yakın iş birliği içinde gıda teknolojisi ve organize sanayi bölgesindeki yan alanlarda eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve toplumsal katkı faaliyetleri yürütülecektir. Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu’nda; Gıda ve yan sektörlerine yönelik en güncel bilgi ve becerilerle donatılmış elemanlar yetiştirilecek, Ar-Ge çalışmaları ile gıda teknolojilerinin geliştirilmesine katkıda bulunulacak, staj ve işbaşı eğitim imkanları ile mezunların istihdamı garanti altına alınacak, bölgedeki sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücü yetiştirilecektir. Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu ile gıda sektöründe kalifiye eleman açığı kapatılacak, bölgesel kalkınmaya katkı sağlanacak, üniversite-sanayi işbirliği en üst düzeye çıkarılacak. Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu’nun avantajları güçlü sanayi bağlantıları, nitelikli eğitim kadrosu, modern laboratuvarlar ve atölyeler, staj ve işbaşı eğitim imkanları, istihdam garantili tematik meslek yüksekokulu projesi. Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu’na nasıl başvurabilirim? 2024-2025 eğitim yılı için başvurular önümüzdeki aylarda başlayacak. Detaylı bilgi için https://www.comu.edu.tr/ web sitesini ve sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu, gıda sektöründe geleceğe yön verecek nitelikli elemanlar yetiştirmeye hazır. Gıda sektöründe geleceğe yatırım yapmak için Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu’nu seçin!" ifadeleri kullanıldı.