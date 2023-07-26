Renault, Bursa'daki Oyak Renault fabrikasında kurulan Refactory adlı yeni endüstriyel tesisle "fabrika çıkışlı ikinci el araç" dönemine geçiyor. Refactory, kullanılmış otomobilleri standartlara göre yenilemeyi amaçlamaktadır. Bu yenilenen ikinci el araçlar, Renew adı altında Türkiye genelinde 56 noktada satışa sunulacak. Renew, 96 kontrol noktasıyla ekspertiz hizmeti, 12 aya kadar garanti ve finansman seçenekleri sunarak ikinci el araç güvenilirliğini vurgulamaktadır. Aynı zamanda tüm markalara ait geniş bir model yelpazesine hizmet vermektedir.

Renault Group, Refactory ile sürdürülebilir kalkınma stratejisinin merkezinde yer alan endüstriyel ve ticari bir ekosistem oluşturmayı hedeflemektedir. Refactory faaliyetlerine Fransa'nın Flins bölgesinde başlayan Renault Group, İspanya'nın Sevilla kentinde devam etmiş ve son olarak Bursa'da başlatılmıştır.

Refactory, test sürüşü, ekspertiz, teşhis, mekanik ve karoser onarımları gibi çeşitli hizmetler sunmaktadır. Bunun yanı sıra boya işlemleri, Renault estetik süreci (ayrıntılı iç ve dış temizlik) ve kalite kontrolü alanlarında da çalışmaktadır. İlk aşamada Clio IV, Clio V ve Megane Sedan modellerine odaklanan Refactory, ilerleyen zamanlarda hizmetlerini genişleterek daha fazla modeli kapsayacak.

Refactory tarafından yenilenen tüm ikinci el araçlar, Oyak Renault fabrika ekiplerinin uzmanlığı sayesinde yüksek kalite standartlarına uygun olarak sunulacak. Bu nedenle çıkan ikinci el otomobiller 2 yıl garantili olacak.