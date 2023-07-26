Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu; şair, oyun yazarı ve tiyatro yönetmeni Yılmaz Gruda (94), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Usta oyuncu, virüs nedeniyle yakalandığı böbrek yetmezliği ve yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları sebebiyle bir süredir Güngören'deki özel bir hastanede tedavi görüyordu. Ancak tüm çabalara rağmen hastalığına yenik düşen Gruda, 94 yaşında hayata gözlerini yumdu. Türk sanat dünyasının değerli isimlerinden biri olan Yılmaz Gruda'nın kaybı, sevenlerini derin bir üzüntüye boğdu. Usta sanatçının unutulmaz eserleri ve katkıları ile Türk tiyatrosuna ve sinemasına olan büyük katkısı her zaman hatırlanacak. Ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun.