Bursa yolu üzerinde faaliyette bulunan mobilya imalathanesinin çatısından düşen işçi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Bursa Ankara karayolu üzerini Huzur mahallesi mevkiinde faaliyette bulunan mobilya imalathanesinin çatısında temizlik yapan Metin Ş. (46) bir anda dengesini kaybederek yere düştü. Ağır yaralanan işçiye ilk müdahaleyi haber verilmesi olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekipleri yaptı. Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılan yaralı burada tedavi altına alındı.

Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Editör: TE Bilişim