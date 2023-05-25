İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Recep Tayyip Erdoğan, 'Büyük Türkiye' davasının öncüsüdür. İnanıyorum ki aziz milletimiz, 'Büyük Türkiye' davasına ve bu davanın liderine sahip çıkacak ve 28 Mayıs'ta bir kez daha Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında duracaktır." dedi.İSTANBUL (İGFA) - Şair Necip Fazıl Kısakürek'in vefatının 40. yılı dolayısıyla İletişim Başkanlığı İstanbul Bölge Müdürlüğü'nde düzenlenen "Bir Hakikat Savunucusu Olarak Necip Fazıl Paneli"nde konuşan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, bir hakikat ehlini, hakikat savunucusunu, üstat Necip Fazıl Kısakürek'i anmak ve anlamak üzere program düzenlediklerini söyledi.

İletişim Başkanı Altun, bir yanıyla derviş, bir yanıyla serdengeçti, kürsülerin emsalsiz hatibi, büyük mütefekkir, büyük şair, fikir ve aksiyon adamı Necip Fazıl Kısakürek'i rahmetle ve minnetle yâd ettiğini belirtti.

Gayelerinin onun mümtaz şahsiyetinde sembolleşen hapislerle mahkûmiyetlerle apoletlenen hakikat mücadelesini tüm boyutlarıyla anlamaya çalışmak ve bu önemli mücadelenin anlaşılmasına katkı sunmak olduğunu ifade eden İletişim Başkanı Altun, "Üstat Necip Fazıl'ın 26 Mayıs 1904 yılında İstanbul'da başlayan 79 yıllık hayat serüveni, aynı zamanda ülkemizin çalkantılı toplumsal ve siyasi hayatına da ışık tutan, yakın tarihimizin önemli bir bölümünü aydınlatan bir hayattır. Necip Fazıl, jakoben elitlerin millete reva gördüğü zulümler karşısında, Batı ve Doğu dünyasının mirasını İslam'ın fikir imbiğinden geçirmiş, aşkın zekasıyla ve iman harcıyla karılmış düşünceleriyle amansız bir hakikat mücadelesi vermiştir." diye konuştu.