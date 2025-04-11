657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde yılda iki kez, kış ve yaz dönemlerinde KPSS, DHBT (Din Hizmetleri Alan Bilgisi) ve mülakat puanlarıyla görevlendirilen fahri Kur’an Kursu öğreticileri, yıllardır atama şartlarını taşımasına rağmen kadro ve özlük haklarından mahrum şekilde hizmet veriyor. Bu çalışma biçimi nedeniyle mali ve sosyal haklardan da yararlanamayan öğreticiler, aylık 8-9 gün sigorta ile, asgari ücretin çok altında maaşlarla ve yarım yatan SGK primleriyle hizmet ediyor. Bu durum, SGK prim borçlarının çıkmasına ve özlük haklarından tamamen mahrum kalmalarına neden oluyor.

Bir yılda iki defa KPSS, DHBT ve mülakat süreciyle göreve başlayan fahri öğreticilerden bazıları 15 yıl içinde bu süreci yaklaşık 30 kez yaşadı. 5, 10, 15 yıl gibi sürelerle hizmet veren fahri öğreticiler, tüm bu süre boyunca sınav stresi altında görev yapmasına rağmen hâlâ kadro ve özlük haklarına kavuşamadı. “15 yıldır her kesime kadro verilirken, fahri (geçici) Kur’an Kursu öğreticilerine neden sürekli kapsam dışı bırakılarak kadro ve özlük hakları verilmiyor?” sorusu gündeme getirildi.

Platform ayrıca şu sorulara yanıt arıyor:

2013’ten 2018’e kadar ve 2024 yılında neden Kur’an Kursu öğreticisi alımı yapılmadı, sadece imam alımı gerçekleştirildi?

2015 ve 2022 yıllarında vekil imamlara TBMM tarafından iki kez kadro verilirken, fahri öğreticiler neden sürekli kapsam dışı bırakıldı?

2025 yılında Aile Bakanlığı’nda çalışan ek dersli personele Cumhurbaşkanı kararnamesi ile kadro verilirken, fahri öğreticiler neden yine kapsam dışı bırakıldı?

2018’de verilen Cumhur İttifakı’nın kadro sözü üzerinden 7 yıl geçmesine rağmen, bu söz ne zaman yerine getirilecek?

Cumhurbaşkanlığı, bakanlıklar ve Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan şu talepler dile getirildi:

Fahri (geçici) Kur’an Kursu öğreticilerine, görevde olup olmadıklarına bakılmaksızın, sadece SGK prim günleri baz alınarak emek ve tecrübeye dayalı kadrolar verilmelidir.

Öğreticilerin aylık 8-9 gün yatan SGK primlerinin geçmişe dönük ve geleceğe yönelik olarak 30 gün üzerinden yatırılması sağlanmalı, emeklilik hakkı verilmelidir.

Fahri (geçici) Kur’an Kursu Öğreticileri Platformu Başkanı Saliha Şentürk, kadro ve özlük haklarının verilmesi için uzun süredir mücadele yürütüyor. Bu kapsamda bugüne kadar 25 soru önergesi ve 4 ayrı kanun teklifi Meclis’e sunuldu. Dördüncü kanun teklifi MHP Milletvekili Halil Öztürk aracılığıyla TBMM’ye iletildi.

Destekleyen Partiler ve Süreç:

Platform Başkanı Saliha Şentürk’ün girişimleriyle, dört siyasi parti tarafından kanun teklifi verildi:

1-Yeniden refah partisi(24.01.2024)

2-Saadet-Gelecek(20.05.2024) Partisi

3-Deva partisi(31.10.2024)

4-Milliyetçi Hareket Partisi MHP (11.11.2024)

Ayrıca birçok soru önergesi, Meclis konuşması, basın açıklaması ve ziyaretlerle, fahri Kur’an Kursu öğreticilerinin kadro ve özlük haklarının verilmesi yönündeki mücadele devam ediyor.

Fahri öğreticilerin yıllardır beklediği kadro talepleri, bu dört partinin kanun teklifi ile Meclis gündemine taşınmış oldu. Tekliflerin yasalaşması durumunda, görevde olup olmama şartı aranmadan SGK prim günleri baz alınarak kadro verilmesi, iş güvencesi sağlanması ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi bekleniyor.