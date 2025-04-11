Bakanlık tarafından resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, arama tarama faaliyetleri sırasında, ter*ristlerin barınmak ve sığınmak amacıyla kullandığı bir mağara tespit edildiği belirtildi. Mağarada yapılan aramalarda 7 adet AK-47 seyyar dipçik piyade tüfeği ve 19 şarjörü, 1 AK-47 sabit dipçik piyade tüfeği, 1 AT-4 tanksavar silahı, 1 RPG-7 roketatar, 1 Dragunov keskin nişancı tüfeği, 3 M-16 piyade tüfeği, 1 PKMS makineli tüfek ve yedek namlusu, 29 adet 12.7 mm Doçka mühimmatı, 682 adet 5.56 mm mühimmat, 34 el bombası, 1 keskin nişancı dürbünü, 2 termal silah dürbünü, 1 periskop, 1 RPG-7 gündüz görüş dürbünü, 2 sabit telsiz, 3 el telsizi, 2 dizüstü bilgisayar, 2 tablet, 4 telefon, 3 kamera, 1 GoPro kamera, 1 Doçka silahına ait parça, 5 fünye, 1 el jeneratörü ve ter*r örgütüne ait dokümanlar ele geçirildiği ifade edildi.

Kaynak: HABER MERKEZİ