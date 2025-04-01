Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar bankalara yönelirken, yüksek faiz oranları nedeniyle birçok kişi kredi kullanmaktan kaçınıyor. Bankalar ise müşteri çekmek amacıyla faizsiz kredi kampanyaları düzenlemeye devam ediyor.

75 BİN TL'YE VARAN FAİZSİZ KREDİ İMKÂNI

Vatandaşlar için avantaj olarak görülen faizsiz kredi seçenekleri, bankalara göre farklılık gösteriyor. Bankaların sunduğu faizsiz kredi tutarları ise 45 bin TL ile 75 bin TL arasında değişiyor.

BANKALARIN FAİZSİZ KREDİLERİ

Peki hangi banka ne kadar faizsiz kredi veriyor?

İşte banka banka son durum...

Denizbank: 45 bin TL (20 bin TL faizsiz kredi, 25 bin TL nakit avans)

En Para: 50 bin TL (Tamamı faizsiz kredi olarak sunuluyor)

Yapı Kredi: 50 bin TL (25 bin TL faizsiz kredi, 25 bin TL nakit avans)

QNB: 55 bin TL (30 bin TL faizsiz kredi, 25 bin TL nakit avans)

Akbank: 55 bin TL (30 bin TL faizsiz kredi, 25 bin TL nakit avans)

İş Bankası: 55 bin TL (25 bin TL nakit avans, 30 bin TL ek hesap)

On Dijital: 60 bin TL ( 35 bin TL faizsiz kredi, 25 bin TL süper ek hesap)

Garanti BBVA: 75 bin TL (50 bin TL faizsiz kredi, 25 bin TL nakit avans)