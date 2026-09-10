Kapalıçarşı verilerine göre gram altının alış fiyatı 6 bin 792 TL, satış fiyatı ise 6 bin 874 TL olarak kaydedildi. 22 ayar altın 6 bin 210 TL’den alınırken 6 bin 429 TL’den satılıyor. 14 ayar altının alış fiyatı 3 bin 733 TL, satış fiyatı ise 4 bin 960 TL oldu.

Çeyrek altın 11 bin 81 TL’den alınırken 11 bin 217 TL’den satışa sunuluyor. Eski çeyrek altının alış fiyatı 10 bin 896 TL, satış fiyatı ise 11 bin 18 TL olarak açıklandı. Yarım altın 22 bin 189 TL’den alınırken 22 bin 427 TL’den satılıyor. Tam altının alış fiyatı 44 bin 173 TL, satış fiyatı ise 44 bin 710 TL olarak kaydedildi.