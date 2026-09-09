Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO) tarafından bu yıl düzenlenen Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla kapılarını açtı. Açılışa Bakan Bolat'ın yanı sıra, bölge milletvekilleri, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, kaymakamlar, belediye başkanları, STK temsilcileri, kamu kurum ve kuruluş temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda davetli iştirak etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından açılış konuşmasını yapan ÇTSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'nın yeni dönem hedeflerini aktardı.

"Bölgemiz üretmeye hazır"

Çetin, fuarın ikinci on yılı için belirledikleri vizyonun üç temel başlıktan oluştuğunu dile getirerek, "Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'nın ikinci on yılı için vizyonumuzu üç kelimeyle ifade ediyoruz: üretim – dönüşüm – dünyaya açılım. Bölgemiz üretmeye hazırdır. Sanayicimiz yatırım yapmaya hazırdır. Gençlerimiz geleceği inşa etmeye hazırdır. İş dünyamız dünyaya açılmaya hazırdır" şeklinde konuştu.

ÇTSO olarak bu hedef doğrultusunda üzerlerine düşen sorumluluğu almaya hazır ve kararlı olduklarını belirten Çetin, "Dört yıldır olduğu gibi bundan sonra da üyelerimizin önünü açmak, bölgemizin rekabet gücünü artırmak ve Trakya'nın potansiyelini dünyaya taşımak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

"Bölgemiz sanayisi ülke lideri konumunda"

Çerkezköy ve çevresindeki sanayi üretiminin geldiği noktaya da dikkat çeken Çetin, bölge sanayisinin yarım asrı geride bıraktığını söyledi. Çetin, "Bölgemiz sanayisi yarım asrı geride bırakırken, başta beyaz eşya ve ilaç üretimi olmak üzere birçok sektörde açık ara ülke lideri konumundadır" dedi. Bölge sanayisinin önümüzdeki dönemde üretim ve dönüşüm gücünü Türkiye'nin dünyaya açılma vizyonuyla birleştireceğine inandığını ifade eden Çetin, "Bölgemizin üretim ve dönüşüm gücünü, dünyaya açılan güçlü bir Türkiye vizyonuyla birleştireceğimize inancım tamdır" ifadelerine yer verdi.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk de yaptığı konuşmada fuarın hem Çerkezköy hem de bölge için hayırlı olması temennisinde bulundu.

"20 bin 500 dolara ulaştıracağız"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat da, son dönemlerde ekonomide yaşanan büyüme ile kişi başı milli geliri yıl sonunda 20 bin 500 dolara çıkaracaklarını vurguladı. Bolat, "Hükümet olarak 81 vilayetimizin hepsinde ayırt etmeden, kalkınma için hangi öncelikli alanlar varsa o destekleri veriyoruz. Yatırım, üretim, istihdam, ihracat bizim 4 tane kırmızı çizgimiz. Ve Türkiye'mizi dünyanın 16. büyük ekonomisi haline getirdik. 23 yıl önce 21'inci sıradan almıştık. Satın alma gücü paritesine göre de dünyanın 11'inci büyük ekonomisi konumuna yükselttik. İşte rakamlar açıklandı; Türkiye, 24 çeyrektir büyümeye devam ediyor. 6 yıl kesintisiz ve 1,7 trilyon dolar yılın ilk yarısı itibarıyla milli gelire kavuştuk. Kişi başına milli gelirimiz de yıl sonunda 20 bin 500 dolara yükselmiş olacak. İhracatta mal, ihracat hedefimiz 282 milyar doları bu ay sonu Allah'ın izniyle aşıyoruz. Hizmet ihracatını da eklediğimizde yıl sonunda 410 milyar doları da inşallah aşacağız" diye konuştu.

"Yatırım olmasa üretim olmaz, üretim olmasa ticaret olmaz"

Ekonomik büyümenin yalnızca kamu politikalarıyla değil, özel sektörün yatırımları ve üretim gücüyle birlikte gerçekleştiğini belirten Bolat, sanayi, tarım, hizmetler ve ticaret sektörlerinin birbirini tamamladığını söyledi. Bolat, "Yatırım olmasa üretim olmaz, üretim olmasa ticaret olmaz, üretim olmasa ihracat olmaz, istihdam olmaz, vergi toplanamaz. O nedenle sanayi üretiyor, tarım üretiyor, hizmetler üretiyor; ticaret bunları pazarlıyor, tanıtıyor, satıyor ve ülkeye döviz kazandırıyor" ifadelerini kullandı.

Ekonomik gelişmenin yanı sıra eğitimden sağlığa, adaletten savunmaya, çevreden kültür ve sanata kadar birçok alanda çalışmaların sürdüğünü aktaran Bolat, temel hedeflerinin huzur ve barış içerisinde ekonomik gelişmeyi artırarak halkın refah seviyesini yükseltmek olduğunu kaydetti.

"Çerkezköy örnek bir sanayi şehri haline geldi"

Çerkezköy ve Trakya'nın sanayi potansiyeline ilişkin Bakan Bolat, ilçenin önemli bir sanayi merkezi haline geldiğini dile getirdi. Bolat, "Bu çerçevede Çerkezköy örnek bir sanayi şehri haline geldi. Gerçekten kabuğunu aşan ve yanında Kapaklı'yla, yanında Saray'la, yanında Çorlu, Lüleburgaz'la, bu OSB'leriyle hep birlikte, Muratlı'yla Tekirdağ ve Trakya'nın adeta omurgası, lokomotif bölgesi haline geldi" dedi.

Sanayi ve üretime yönelik desteklerin devam edeceğini vurgulayan Bakan Bolat, enerji, ihracat, istihdam ve asgari ücret alanlarında verilen desteklerle sanayicilerin, işçilerin, çiftçilerin ve esnafın yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.

"150 milyon lirayı gönderdik"

Esnaf kredilerine ilişkin de bilgi veren Bolat, geçtiğimiz hafta Tekirdağ'da yaptığı açıklamada sözünü verdiği 150 milyon liralık kaynağın gönderildiğini aktardı. Bolat, "7 ayda, 8 ayda 1,4 milyar lira yüzde 20 maliyetle esnaf kredileri dağıtmıştık ve 150 milyon lirayı da yarın gönderiyoruz demiştim. Onu gönderdik, esnaflara dağıtıldı" şeklinde konuştu.

Fuar için "iş yapma zamanı" mesajı

Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'nın bölge ticareti açısından önemine dikkat çeken Bakan Bolat, fuarın artık ticari bağlantıların kurulacağı ve iş hacminin artırılacağı bir platform olması gerektiğini belirtti. Bolat, "Çerkezköy Sanayi Fuarı'nın artık iş yapma zamanı geldi" diyerek, fuarın düzenlenmesinde emeği geçen ÇTSO Başkanı Ahmet Çetin ve ekibi ile katkı sağlayan kişi ve kuruluşlara teşekkür etti.

Konuşmasının sonunda fuarın hayırlı olması temennisinde bulunan Bolat, bölge iş dünyasına başarı ve bol kazanç dileyerek, "Sizlerin başarısı ülkemizin başarısıdır" mesajını iletti. Ardından başarılı firmalara ödülleri takdim edildi. Sonrasında Tekirdağ'ın Saray ilçesine Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yaptırılacak olan okulun protokolü imzalandı. Bakan Bolat ve beraberindekiler daha sonra fuarda stant açan firmaları ziyaret etti.