Gıda sektöründe toptan satış ve dağıtım yapan Ege Gıda Meşrubat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi için konkordato süreci başlatıldı. Mahkeme, şirket ile iki yetkilisi hakkında 3 aylık geçici mühlet kararı verdi.

Temizlik ürünlerinin de yer aldığı geniş bir ürün yelpazesine sahip olan şirket; şeker, çay, bulgur ve nişasta gibi birçok ürünü müşterilerine ulaştırıyor. Merkezi Edirne’de bulunan firmanın Tekirdağ ve Çanakkale’de de faaliyet noktaları bulunuyor.

ŞİRKET VE İKİ KİŞİ İÇİN GEÇİCİ MÜHLET

Edirne Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne kayıtlı Ege Gıda Meşrubat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile Dilek Göçler ve Necip Beştepe hakkında konkordato kararı alındı.

Karar kapsamında 1 Eylül 2026 saat 17.40'tan itibaren 3 aylık geçici mühlet uygulanmasına hükmedildi. Böylece şirket ve adı geçen kişiler açısından konkordato sürecinin ilk aşaması başlamış oldu.

ALACAKLILARA 7 GÜNLÜK SÜRE TANINDI

Mahkeme tarafından yayımlanan ilanda, alacaklılara tanınan itiraz süresi de belirtildi. Buna göre alacaklılar, ilan tarihinden itibaren 7 gün içinde mahkemeye başvurarak konkordato için gerekli koşulların oluşmadığını öne sürebilecek.

Alacaklılar, bu yöndeki iddialarını delilleriyle birlikte sunup konkordato talebinin reddini isteyebilecek. Söz konusu duyuru, İcra ve İflas Kanunu’nun ilgili maddeleri doğrultusunda ilan edildi.