Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi, sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında kültürel diplomasiye katkı sunan anlamlı bir projeye imza attı. Fakülte öğrencileri tarafından yürütülen 'BUBFA ile Kültürel Diplomasi Kutusu' projesi, fakülte bünyesinde gerçekleştirilen programla tanıtıldı.

Edinilen bilgiye göre, 'Kültürü Paylaş, Hikâyeyi Yaşat' mottosuyla hayata geçirilen proje kapsamında Türkiye'nin yerel ürünleri yalnızca ekonomik bir değer olarak değil, aynı zamanda kültürel kimliğin bir temsilcisi olarak ele alındı. Kuzey Ege'nin hikâyesinin özel tasarlanmış kutular aracılığıyla uluslararası alana taşınmasının hedeflendiği projede hazırlanan kültürel diplomasi kutuları, beş farklı büyükelçilik ve konsolosluğa teslim edilerek Türkiye'nin gastro-kültürel tanıtımına katkı sağladı.

Düzenlenen programa; Fakülte Dekanı Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban, Dekan Yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Fatih Çolakoğlu ve Dr. Öğr. Üyesi Özkan Demir, Fakülte Öğretim Elemanı Arş. Gör. Setenay Melek Yurttabir, BUBYO Uygulama Oteli Müdürü Nurettin Büyükbaş ile Fakülte Sekreteri Ahmet Özcan katıldı.

Fakülte Dekanı Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban'ın danışmanlığında yürütülen proje kapsamında; Uluslararası Ticaret Bölümü 3. sınıf öğrencileri İlayda Yoran, Emirhan Telli, Mete Can, Melih Can Akbay ile 4. sınıf öğrencileri Sevim Harmankaya ve Şahismail Taşdemir tarafından hazırlanan kültürel diplomasi kutusunun tanıtımı gerçekleştirildi.

Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi yetkilileri, topluma dokunan sosyal sorumluluk projelerini eğitim anlayışının önemli bir parçası olarak gördüklerini belirterek, benzer projelerle öğrencilerin akademik ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamayı ve toplumda sürdürülebilir farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini ifade etti.