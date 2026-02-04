Havran İlçe Millî Eğitim Müdürü Hüseyin Aydemir, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Emre Çakan ile birlikte Havran İmam Hatip Ortaokulunu ziyaret etti. Ziyarette İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri tarafından Organik Tarım ve İyi Tarım Uygulamaları konulu eğitim gerçekleştirildi.

Yapılan sunumda organik tarımın önemi, sağlıklı ve güvenilir gıda üretimi, çevre dostu tarım uygulamaları, doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilir tarım gibi konularda öğrencilere faydalı bilgiler verildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile yapılan planlama doğrultusunda, söz konusu eğitim faaliyetlerinin dönem sonuna kadar ilçemizdeki farklı okullarda yaygınlaştırılarak sürdürülmesi hedeflenmekte.