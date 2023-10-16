Kütahya'nın Simav ilçesinde yaşanan olayda, 71 yaşındaki M.O.C. isimli bir adam, komşusu ve aynı zamanda arkadaşı olan 24 yaşındaki D.A.'nın kızını sürekli olarak sözlü ve mesajlı taciz ediyordu.

D.A., bu sürekli tacizlere dayanamayarak durumu sözlüsü M.G.'ye anlattı. Birlikte bir plan yapan D.A. ve M.G., M.O.C.'nin erotik film izleme teklifini kabul etti. 27 Şubat 2018'de D.A., M.O.C.'nin evine gitti ve fantezi yapacaklarını söyleyerek yaşlı adamın ellerini ve ayaklarını bağladı. Daha sonra M.G. eve geldi.

M.G., M.O.C.'yi 6 bıçak darbesiyle öldürdü. Eve kötü koku gelmesi üzerine endişelenen komşular, polise bildirdi. Polis ekipleri olay yerine gelerek M.O.C.'nin öldüğünü tespit etti. İkilinin gözaltına alınmasının ardından, polis ekiplerine verdikleri ifadede M.O.C.'nin D.A.'ya tacizde bulunduğunu ve onu korkutmak amacıyla ellerini ve ayaklarını bağladıklarını itiraf ettiler.

M.G. Uşak 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kasten adam öldürme, hırsızlık ve aile içi imtiyazı ihlal suçundan suçlu bulundu. Savcıya 25 yıl hapis, Tahrik amaçlı cinayetten 15 yıl hapis cezası verildi. Bu karara itiraz üzerine İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Mahkemesi, temyiz başvurusunun esastan reddine karar verdi. Yargıtay 1. Ceza Mahkemesi daha sonra bölge mahkemesinin kararının onanmasına karar verdi.