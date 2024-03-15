Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sakarya Üniversitesi’nde açtığı bin 100 kişilik iftar çadırında her gün farklı ülke, renk ve dilden binlerce öğrenciyi aynı sofrada, aynı duaya ortak ediyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sakarya Üniversitesi, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) ve Türkiye Diyanet Vakfı ortaklığıyla bu Ramazan da gönüller aynı sofrada birleşiyor. Geleneksel hale gelen Büyükşehir’in iftar çadırı, bu yıl da üniversite kampüsünde bin 100 kişilik kapasiteyle kuruldu. Üniversitede öğrenim gören 100 binden fazla öğrenci arasından farklı renkte, dilde ve kültürden binlerce öğrenci bu sofrada orucunu açıyor. Öğrenciler tarafından yoğun ilgi gören çadırda her gün farklı lezzetler tadılıyor, ezan okunduğunda ise ‘tüm farklılıklar’ aynı duada birleşiyor.

SAÜ Kampüs Camii içinde açılan iftar çadırında lezzetin ve muhabbetin tadına varan öğrenciler, bu hizmet için belediyeye ve diğer paydaşlara memnuniyetini ifade ediyor. Öte yandan bu çadırda iftar yemeğinin yanı sıra kurulan platformda her gün şiirler, ilahiler okunuyor ve Ramazan’ın ruhunu yansıtan söyleşiler gerçekleştiriliyor. Sakarya’nın misafiri olan öğrenciler bu çadırda mübarek ayın hazzını ve maneviyatını dolu-dolu yaşıyor. Büyükşehir Belediyesi, SAÜ’de Ramazan ayı boyunca öğrencileri iftar sofrasında ağırlamaya devam edecek.

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Ramazan’ın anlamını bilerek kardeşliğin, paylaşmanın ve dayanışmanın önemini bu mübarek ayda daha iyi anlıyoruz. Sakarya’mızın dört bir yanında kimsesizlere, bizlere ihtiyaç duyanlara el uzatmaya çalışıyoruz. Üniversitemizde her gün güzel sohbetlerin, muhabbetin buluştuğu sofralarımızda birlikte oruç açmaya tüm gençlerimizi bekleriz” denildi.