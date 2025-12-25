Artvin Milletvekili Faruk Çelik, gazetecilerin "Eğer Bursa milletvekili olsaydınız, bugüne kadar hangi projeleri yapardınız? sorusuna cevap verdi.

Çelik açıklamasında, "Her yiğidin bir yoğurt yeme şekli var. Ben bir işin neticesini alana kadar, uyumam da, kimseyi uyutmam da. Çevre yolunu biz açarken, sayın Cumhurbaşkanımız Başbakandı. Yenişehir Havaalanından otobüse bindiğinde, bana dedi ki bütçelerle fazla oynama, zaten sıkıntılı bir dönemden çıktık. Devraldığımız Türkiye zordu dedi. Bak bütçeyi çok zorlama, ama dedim ki Bursa çok zorda. Bursa'da tırlar kamyonlar hepsi Ankara asfaltı yolu üzerinde. Geçilebilecek gibi değil .O yüzden Bursa için yapılması lazım dedik. Ve o günün şartlarında 200 milyon TL ödenek çıktı ve çevre yolunu açtık. Ben bugün Bursa'da olsaydın tren gelmiş olurdu. 2016'yı geçirmezdim. Ne demek Bursa'ya tren gelmeyecek.2. si Osmangazi köprüsünden niye tren geçmeyecek. Arkadaşlar mücadele etmişlerdir, çalışmışlardır ama ne olup bittiğini kendilerinden dinlersiniz" diye konuştu. – Haber Merkezi