Paylaşımında, “Suriye’de olup bitenler ve olacaklar, bizim terör belasından kurtulmamızdan bağımsız ele alınamaz. Bu nedenle Türkiye’nin Suriye için söylem ve eylemleri çok önem arz ediyor. Hamasi, duygusal kahramanlık türküleri ile sürdürülecek bir süreç olmadığını bilmemiz gerekiyor,” ifadelerine yer veren Çelik, bölgedeki istikrarın ve terörden arınmanın Türkiye için öncelik olduğunu belirtti.

Çelik ayrıca, “Yoksa o ilçe düşmüş, bu köy şöyle olmuş, bu mahalle ele geçirilmiş gibi ifadelerin bir anlamı yok. Bu nedenle ülkemizin güvenlik ve dış politika mekanizmalarına kulak kabartalım ve itimat edelim,” diyerek çağrıda bulundu.