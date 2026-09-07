Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı yaklaşık 2,5 saat sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantıda; iç güvenlik ve bölgesel gelişmelerle 'Terörsüz Türkiye' süreci, dün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından açıklanan Orta Vadeli Program (OVP) ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen 500 bin sosyal kiralık konut projesinin İstanbul teslim süreçlerinin ele alınması bekleniyordu.

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Kabine toplantımızda huzur ve güvenliği artıracak kararlar aldık. Selçuklu ve Osmanlı’yı yok sayan tarih okumalarını iyi niyetli bulmuyoruz. Kimse hayale sürüklenmesin. Bu topraklara kimseye ameliyat yaptırmayız.