Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları ve Milli Güvenlik Kurulu (MGK) kararları doğrultusunda 81 ilde yürütülen projelerin kısa süre içerisinde tamamlanması bekleniyor.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) öncülüğünde sürdürülen çalışmalarla, Türkiye’nin sivil savunma altyapısının güçlendirilmesi hedefleniyor. İnşa edilen sığınakların yalnızca olası savaş durumlarında değil, büyük ölçekli doğal afetler ve diğer olağanüstü koşullarda da vatandaşların güvenli şekilde barınmasına imkan sağlaması planlanıyor.

Projelerin güncel güvenlik ve acil durum standartları dikkate alınarak hayata geçirildiği belirtilirken, çalışmalar tamamlandıktan sonra sığınakların ihtiyaç halinde kullanıma hazır hale getirileceği ifade ediliyor.

Bursa’da sığınaklar nerede olacak?

81 ili kapsayan proje kapsamında Bursa’da da sığınak alanlarının oluşturulması bekleniyor. Ancak kentte sığınakların hangi ilçelerde ve hangi noktalarda yer alacağına ilişkin henüz kamuoyuyla paylaşılmış net bir adres bulunmuyor.

Bursa’da yaşayan vatandaşların en fazla merak ettiği konuların başında ise sığınakların konumu, kapasitesi ve hangi bölgelerde hizmet vereceği geliyor. Projeye ilişkin detayların ilerleyen süreçte ilgili kurumlar tarafından açıklanması bekleniyor.