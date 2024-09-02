Faslı Dr. Mahmad Rafie, Dünya Müslüman Alimler Birliği'nin üyesi ve Hayırsever ve Adalet Grubu'nun Bilim Kurulu Üyesi, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. 53 yaşındaki Rafie, eşi ve çocukları ile birlikte geçtiğimiz Perşembe günü Türkiye'ye turistik bir gezi için gelmişti. Ancak, pasaportundaki 'tahdit' gerekçesiyle Türkiye'ye girişinin yasaklı olduğu öğrenildi.

Rafie'nin Türkiye'ye girişinin yasaklı olduğuna dair bilgilere sahip olan pasaport polisi, Rafie'yi gözaltına aldı. Rafie ve ailesinin, üçüncü bir ülkede gerçekleştirdikleri turistik gezinin ardından Fas'ın başkenti Rabat'a dönmek üzere İstanbul Havalimanı'na geldikleri belirtildi.

Gözaltına alınan Rafie'nin, Türkiye'de geçici olarak tutulduğu geri gönderme merkezine götürüldüğü öğrenildi. Rafie'nin aile üyeleri ise gözaltı işlemi sırasında ülkelerine döndü.

Dr. Mahmad Rafie'nin sınır dışı edilme işlemi için İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nün geri gönderme merkezlerinden birine sevk edildiği bildirildi. Rafie'nin şu anda bu merkezde 5 gündür tutulduğu ifade edildi.

Dr. Mahmad Rafie'nin gözaltına alınması, uluslararası insan hakları ve diplomasi çevrelerinde tartışmalara yol açtı. Rafie'nin destekçileri, gözaltı ve sınır dışı işlemlerinin nedenini anlamaya ve adil bir çözüm bulmaya çalışıyor.