SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ödenen en düşük maaşın 20 bin liradan 23 bin 552 liraya çıkarılmasını içeren kanun teklifi, bugün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda ele alınacak.

Teklifin yasalaşması halinde yaklaşık 5,1 milyon emekli ile hak sahibinin aylığında artış yapılacak. Düzenlemeyle özellikle kök maaşı düşük olduğu için taban aylıktan ödeme alan emeklilerin gelirlerinin desteklenmesi amaçlanıyor.

Düzenlemenin temmuz ayına yetişmesi planlanıyor

Kanun teklifinin komisyonda kabul edilmesinin ardından TBMM Genel Kurulu’nun gündemine gelmesi bekleniyor. Yasama sürecinin kısa sürede tamamlanması durumunda yeni tutarın temmuz ayı maaş ödemelerine yansıtılması hedefleniyor.

Emekli maaşları hangi tarihlerde ödenecek?

SSK emeklilerinin temmuz ayı maaşları, tahsis numaralarının son hanesine göre 17-26 Temmuz tarihleri arasında hesaplara yatırılacak. Bağ-Kur emeklileri ise aylıklarını 25-28 Temmuz günlerinde alacak.

Düzenlemenin ödeme takviminden önce yürürlüğe girmesi halinde emekliler zamlı maaşlarını doğrudan alabilecek. Kanunlaşma sürecinin uzaması durumunda ise oluşacak maaş farklarının daha sonraki bir tarihte toplu olarak ödenmesi bekleniyor.

Türkiye’de gelir veya aylık alan yaklaşık 17 milyon kişinin 14,5 milyonunu SSK ve Bağ-Kur emeklileri oluşturuyor. En düşük emekli aylığından yararlananların sayısı ise son yıllarda önemli ölçüde arttı.

2022 yılında 1,2 milyon olan taban aylık alanların sayısı, 2026 yılının ocak ayında 4,9 milyona ulaştı. Yeni düzenlemeyle birlikte bu sayının ilk kez 5 milyonun üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

En düşük emekli aylığının 23 bin 552 liraya yükseltilmesinin kamuya yaklaşık 79 milyar liralık maliyet oluşturması öngörülüyor. Kök maaşı belirlenen taban tutarın altında kalan emeklilere ödenecek fark ise daha önceki uygulamalarda olduğu gibi Hazine tarafından karşılanacak.

Düzenlemenin hayata geçirilmesiyle birlikte düşük aylık alan milyonlarca emeklinin gelirinde artış sağlanmış olacak.